Боевики ИГ разрушили античную Триумфальную арку в сирийской Пальмире

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) разрушили античную Триумфальную арку в сирийском городе Пальмира, для этого террористы использовали "большое количество взрывчатки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанскую газету "Ас-Сафир".

Арка была датирована II веком нашей эры и находилась над главной торговой улицей. Она состояла из трех частей, высота главного свода составляла 20 метров.

Пальмира был одним из богатейших городов поздней античности, располагаясь в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, в 240 км к северо-востоку от первого и в 140 км от второго.

Развалины Пальмиры признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Она была захвачена исламистами 21 мая этого года. Сирийские власти опасаются, что уникальный комплекс может повторить печальную судьбу иракских городов Ашшур, Нимруд и Хатр (Эль-Хадр), уничтоженных боевиками.