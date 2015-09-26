Папа Франциска в ООН: Не будьте организацией наций, объединенных страхом и недоверием

25 сентября Папа Франциск нанёс исторический визит в штаб-квартиру ООН, причем впервые это произошло во время сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Обратившись со словами признательности к генеральному секретарю Пану Ги Муну и приветствовав всех глав государств и правительств, дипломатов и сотрудников ООН и ее агентств, Святейший Отец отметил, что Папа Римский уже в пятый раз наносит визит в ООН, рассматривая эту организацию как «правовой и политический ответ, адекватный историческому моменту, для которого характерно преодоление дистанций и границ».

Нещадная эксплуатация окружающей среды, по словам Папы, тесно связана с процессом исключения более слабых и менее ловких, например, людей с ограниченными возможностями или лишенных технических средств и возможностей для принятия политических решений.

Весь мир ждет от своих руководителей «эффективной, практической, постоянной воли, конкретных шагов и незамедлительных мер» по защите среды обитания и искоренению феномена социальной и экономической исключенности, последствиями которой становятся такие постыдные явления, как торговля людьми и органами, сексуальная эксплуатация детей, рабский труд и проституция, наркоторговля, торговля оружием, терроризм и организованная международная преступность.

Папа предостерегает от чисто бюрократического подхода к этим проблемам, который сводится к статистикам, планам и теориям. Следует всегда помнить, что за цифрами стоят конкретные люди: они живут, борются и страдают, и нередко лишены каких бы то ни было прав.

Для искоренения нищеты необходимо самым бедным «позволить быть творцами своей участи». Это подразумевает продвижение права на образование, а также возможность располагать минимальной материальной и духовной базой для достойной жизни и обеспечения семьи. Такая база включает «религиозную свободу, право на образование и другие гражданские права».

Что касается войны, то она является «отрицанием всех прав и трагическим покушением на среду обитания». В области конфликтов должно доминировать международное право и неустанные переговоры. Устав ООН, сказал Папа, должен применяться «не как инструмент, маскирующий двусмысленные намерения», а как «правовой ориентир» для достижения мира.

Устав гласит, что мир и мирные решения конфликтов лежат в основе международного права. Этому принципу противоречит тенденция к вооружению, особенно оружием массового поражения. «Этика и право, основанные на угрозах взаимного уничтожения – а потенциально и уничтожения всего человечества – противоречива и является фальсификацией всего устройства Организации Объединенных Наций, - которая становится таким образом организацией наций, объединенных страхом и недоверием». Папа призвал бороться за мир без ядерного оружия.

В любой конфликтной ситуации - например, как на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, Судане Святейший Отец ещё раз возвысил свой голос, призывая через законы и механизмы международного права делать всё возможное для прекращения этого насилия.

Папа Франциск также упомянул ещё и о массовом распространении наркотиков, о незаконной торовле оружием, об отмывании денег и эксплуатации детей. Будущее требует от нас критических и глобальных решений в условиях мировых конфликтов, которые умножают число отверженных и нуждающихся.

Далее Папа Франциск подчеркнул, что международная правовая структура ООН и всех её учреждений, может быть улучшена. Она такой станет, если представители государств сумеют отложить в сторону свои частные интересы и идеологии в искреннем стремлении служить общему благу.

В завершение своего обращения Святейший Отец вознёс молитву ко Всемогущему Богу, дабы это свершилось. Папа Франциск заверил в своей поддержке, а также в поддержке и молитвах всех верующих Католической Церкви, чтобы Организация Объединённых Наций всегда успешно служила человечеству, уважая разнообразие во имя общего блага и умножая лучшее, что есть в каждом народе.