Папа Римский Франциск прибыл с визитом в США

Папа Римский Франциск прибыл в США со своим первым визитом, в ходе которого он проведет службы в нескольких храмах, выступит в Конгрессе и встретится с Бараком Обамой.

Об этом сообщает ТАСС.

Отдавая дань уважения Папе Франциску, встречать его у трапа самолета приехали Обама и вице-президент Джозеф Байден со своими супругами. Официальная церемония встречи состоится в среду на Южной лужайке Белого дома, куда приглашены 15 тысяч гостей.

Затем пройдет беседа понтифика с Обамой в президентском Овальном кабинете. Это будет уже их вторая встреча, первая состоялась в Ватикане в марте 2014 года.

Ожидается, что на этот раз они обсудят такие социальные проблемы, как борьба с бедностью, изменение климата, а также, как говорил Обама, "вопросы войны и мира", в том числе положение на Ближнем Востоке, где в ряде стран христиане подвергаются гонениям. "Мы очень тесно консультируемся с церковью по поводу того, как защитить религиозные меньшинства в некоторых районах боевых действий", - отмечал в свое время президент США в интервью газете

На среду также запланированы участие Папы Франциска в параде на центральном вашингтонском бульваре, где соберутся сотни тысяч жителей и гостей американской столицы, и полуденная молитва в одном из местных храмов. В четверг утром понтифик выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США, а затем отправится в Нью-Йорк.

В Вашингтоне Папа Франциск остановится в местном представительстве Ватикана. К его прибытию здесь приняты повышенные меры безопасности, перекрыты целые городские кварталы, блокирован ряд центральных улиц. Жители американской столицы шутят, что в этом смысле один день его визита равен трем дням сильного снегопада и двум дням президентской инаугурации.

Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский Франциск прибыл с четырехдневным визитом в столицу Кубы Гавану. В Гавану также прибыла президент Аргентины, соотечественница понтифика, Кристина Фернандес де Киршнер, которая посетит мессу на Площади Революции. Специально для выступления Папы на площади установили алтарь.