Ватикан призывает к ликвидации ядерных арсеналов

Святейший Престол относится с надеждой к использованию ядерной энергии в мирных целях, однако призывает к решительным политическим шагам, ведущим к полной ликвидации ядерных арсеналов. Об этом заявил архиепископ Пол Галлахер на заседании Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

В своём выступлении ватиканский дипломат отметил позитивный вклад атомной энергии в области человеческого развития, в борьбу с нищетой и в предотвращение загрязнения окружающей среды. Это согласуется с учением Церкви, в частности, с недавней энцикликой «Laudato Si’», в которой Папа Франциск призывает к ответственному управлению природными ресурсами. Ватиканский дипломат подчеркнул также необходимость разумного использования достижений ядерных технологий, потому что развитие науки и техники неразрывно связано с увеличением ответственности. Наиболее красноречивым свидетельством тому по сей день остается военная трагедия Хиросимы и Нагасаки.

Монс. Галлахер отметил, что хотя теперь ядерные арсеналы меньше, чем в разгар холодной войны, до сих пор они слишком велики. Их техническое обслуживание и модернизация требуют огромных финансовых затрат, которые могли бы быть использованы для развития человека. Кроме того, до тех пор, пока существует такое оружие, существует риск его использования.

По мнению Апостольского Престола, необходимо принять конкретные меры для полной ликвидации такого вида оружия, и значимым шагом в этом направлении стало принятие Договора о нераспространении ядерного оружия. Теперь нужно стремиться к полному запрету на ядерные испытания; до сих пор этот документ не был ратифицирован такими странами, как Индия, Пакистан и Северная Корея. Важной задачей является также установление зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Принимая во внимание существующие конфликты, такой территорией должен стать Ближний Восток. В этом контексте, глава Папской дипломатии выразил удовлетворение соглашениями, заключенными с Ираном.