ОБСЕ: Каждые 5 минут в мире за веру погибает христианин

Каждые 5 минут в мире за веру погибает христианин. Эту страшную цифру обнародовал представитель ОБСЕ Массимо Интровине на Конференции по христианско-иудейско-мусульманскому диалогу.

Об этом сообщает sedmitza.ru со ссылкой на сайт christianpost.com.

«Если мир не прислушается к этим вопиющим цифрам, если эти расправы не будут остановлены, если мы не признаем, что гонения на христиан – это страшнейшая мировая трагедия, вызванная разгулом насилия и религиозной дискриминацией, то диалог различных религий сведется лишь к сонным конференциям, не дающим конкретного результата», - заявлял Массимо Интровине.

Аналогичные цифры недавно были подтверждены благотворительной организацией Caritas Italiana, поддерживающей христиан по всему миру.

Не менее 100 миллионов христиан по всему миру – и больше всего на Ближнем Востоке и в Африке – подвергаются гонениям за веру наряду с другими религиозными меньшинствами. Кроме того, 50-70 тыс. христиан содержатся в лагерях в Северной Корее, отмечает организация в своем отчете.