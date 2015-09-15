В Йельском университете откроется Центр исследования шариата

Саудовский бизнесмен пожертвовал Абдулла Камиль 10 млн. долларов Йельской школе права на создание первого в Соединенных Штатах Центра исследования шариата, сообщает NBC News.

Инициатива была встречена с большим энтузиазмом в академических кругах университета.

Абдулла Камиль решил профинансировать шариатские исследования после нескольких встреч с руководством Йельского университета, в том числе, с его президентом Петером Саловеем.

За последние 3 года Камиль, возглавляющий саудовский холдинг Dallah Albaraka Group, вложил сотни тысяч долларов в проведение серии лекций по исламскому праву в университете.

По мнению профессора Энтони Кронмана, благодаря Камилю в Йельском университете появится лучшая в стране программа изучения исламского права.

Седмица.Ru