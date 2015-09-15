Монах Барри Керзин: буддийское восприятие реальности схоже с квантовой физикой

Учение буддизма об иллюзорности реальности перекликается с теорией относительности в квантовой физике, заявил буддийский монах Барри Керзин на лекции "Буддизм: древняя религия в современном обществе научных знаний".

По его словам, буддизм делится на три части: наука об уме, религиозная сторона, связанная с молитвами, обрядами и ритуалами, а также понимание, что такой настоящий "я" и мир. Именно третья часть, по мнению буддийского монаха, схожа с квантовой физикой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Буддийское учение о реальности и квантовая физика не одно и то же, но между ними есть много пересечений", - убежден Керзин.

"Известный квантовый физик Дэвид Бом, близкий друг Далай-ламы, говорил, что объективной реальности нет, есть лишь события и процессы. Он считал, что атом почти на 100 процентов состоит из пустоты. Будда говорит, что в действительности есть две истины: кто мы есть и что такое вселенная. Первую истину Будда назвал относительной, в ней есть события и процессы, подобно тому, как сказал Дэвид Бом", - сказал буддийский монах.

Керзин добавил, что вторая истина – высшая, и заключается в том, что нет объективной реальности, а это также перекликается со словами квантового физика. Он также отметил, что Будда привел несколько аналогий, объясняющих, что такое пустота. При этом Будда обозначил, что пустота и ничто – разные понятия. Кроме того, буддисты верят, что люди, достигшие просветления, могут проходить сквозь стены, а это также перекликается с утверждением квантовых физиков о пустоте в атомах, убежден Керзин.