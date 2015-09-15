В Ираке прошел многолюдный крестный ход по Ниневийской долине

Вечером 13 сентября, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, коло тысячи иракских христиан приняли участие в крестном ходе, который прошел по Ниневийской долине к халдейскому монастырю Божией Матери близ города Алькош, сообщает Благовест-инфо.

С наступлением темноты, когда начался крестный ход, на крышах и фасадах многих домов Алькоша зажглась иллюминация в виде крестов. В течение всей ночи горел большой электрический крест на склоне одной из гор.

Сотни христианских семей, покинувших родные дома при наступлении ИГ, нашли убежище в Алькоше. «Организовав процессию, которая сопровождалась яркими внешними знаками, христиане Алькоша послали свой сигнал, - говорит халдо-католический священник Низар Сееман. – Они хотели сказать: мы все еще здесь, хотя никто нас не защищает».