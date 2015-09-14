В буддистских храмах Японии древние статуи Будды заменили копиями

В Японии после многочисленных случаев хищений древних изваяний Будды из храмов принято решение выставить в храмах их копии, сообщает sedmitza.ru со ссылкой на worldreligionnews.com.

Буддизм является самой распространенной религией в Японии. В стране существует несколько известных буддийских храмов, в которых хранятся ценнейшие изваяния Будды. К сожалению, многие из них были похищены, многие из них до сих пор остаются в розыске.

Проблема заключается в том, что храмы всегда должны оставаться открытыми для посетителей (и воров в том числе), а статуи тем более нельзя скрывать от глаз верующих.

Долгие поиски привели к единственному приемлемому решению. Его нашла группа студентов Высшей технической школы префектуры Вакаяма. Студентам удалось сделать с помощью 3D-принтера высококачественную трехмерную копию знаменитой статуи Будды работы Айзен Мэйо. Вторая копия была снята с изваяния работы Амитабха Татагата, украшавшего храм в городе Джангуин префектуры Шимане. Опыты были признаны удачными.

Древние статуи были помещены в хранилища, а вместо них в храмах выставлены копии. Преимущество последних не только в том, что они относительно дешевы и легко дублируются в случае нужды, но и в том, что посетителям храма разрешается их трогать – в отличие от подлинников, которые хранились в стеклянных шкафчиках. Это особенно важно для тех, кто лишен зрения и может лишь через осязание приблизиться к святыне. Новый метод защиты ценных изваяний быстро перенимают другие буддистские храмы в Японии.