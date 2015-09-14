Группа заключенных посетила Сикстинскую капеллу и молилась вместе с Папой Римским

Утром 13 сентября группа из пятидесяти заключённых из римской тюрьмы Ребиббия посетила Ватиканские сады, базилику Святого Петра и в полдень собралась в Сикстинской капелле, чтобы послушать молитву «Ангел Господень» и размышления Папы Франциска. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Заключённые посетили также Музеи Ватикана в сопровождении исключительного экскурсовода, которым стал директор Музеев Антонио Паолуччи.

Начальник римской тюрьмы Ребиббия Стефано Рикка, который в то утро сопровождал своих подопечных, отметил, что «для заключенных, несомненно, всё это имело особое значение: вместо очередного утра, проведённого в исправительном заведении, они приняли участие в уникальной экскурсии. Её нам предложили провести в воскресенье, когда обычно музеи закрыты; всё это поразило заключенных - участников этого исключительного события».

Один из заключённых - гостей Ватикана, Кармине, так рассказал об этом событии: «Нас приняли прекрасно, а в обществе это бывает редко для заключённых; на нас всегда смотрят особым взглядом, не так, как на других. Но сегодня к нам относились как к важным персонам. Мы очень волновались».