Ирак и Сирия могут не сохраниться как государства на фоне межрелигиозной и межэтнической вражды - разведка США

В американской разведке полагают, что Ирак и Сирия могут не сохраниться как государства на фоне межрелигиозной и межэтнической вражды.

Как сообщает Радио Свобода, на конференции спецслужб в Вашингтоне 10 сентября глава разведки Министерства обороны США, генерал-лейтенант Винсент Стюарт снова утверждал, что Ирак распадется на три региона – курдский, суннитский и шиитский. В начале лета такие предположения жестко раскритиковали руководители Ирака.

Стюарт указал, что значительные части территорий Ирака и Сирии захвачены боевиками экстремистской группировки ”Исламское государство”. Речь идет о населенной преимущественно суннитами примерно трети территории Ирака на севере и западе страны. Также группировка ”Исламское государство” контролирует примерно треть восточной Сирии и границу между двумя соседними странами.

А иракские курды, населяющие полуавтономную область на севере Ирака, воюют за освобождение от группировки ”Исламское государство” части своей территории, а также суннитских укреплений на севере Ирака.

Отмечается, что курдский лидер Масуд Барзани настаивает, что курды не должны возвращать под контроль центрального правительства территории, за которые проливали кровь.

”Ирак, очевидно, разваливается, центральное правительство потеряло контроль, все рушится – армия, другие вооруженные подразделения, полиция”, – утверждал Барзани в июне в интервью CNN.

США вывели войска из Ирака в 2011 году. Тогда президент Барак Обама заявлял, что ”мы оставляем после себя суверенный, стабильный и уверенный в себе Ирак, который имеет представительское правительство, избранное народом”.