В Иерусалиме обнаружено ступенчатое сооружение времен земной жизни Христа

Израильские археологи обнаружили странное каменное сооружение, которое, как показывают результаты исследования, было построено в начале 30-х годов I в. от Р.Х., т.е. близко по времени к земной жизни Иисуса Христа. Назначение пирамидальной ступенчатой конструкции из каменных блоков есть основания полагать, мог быть пьедестал для чего-либо, использовавшийся в период Второго храма, сообщает worldreligionnews.com.

По словам докторов Джо Узиела и Нашона Цантона, сотрудников Израильской службы древностей, «поскольку у нас нет четких археологических аналогов этого ступенчатого сооружения, цель строительства подобной пирамидальной лестницы остается неизвестной. Подобное сооружение не известно не только в Иерусалиме, но и нигде в мире». Сооружение установлено у восходящей ступенчатой улицы, по которой паломники поднимались к храму, спускались обратно и проходили к Силоамской купели.

Несмотря на ступенчатую конструкцию сооружения, сами ступеньки не ведут к какому-то строению. Доктор Узиел говорит: «Мы можем предположить, что подиум служил местом для распорядителей, которые напоминали паломникам о правилах поведения в храме, о храмовых взносах, либо оповещали о чем-то ином».

sedmitza.ru