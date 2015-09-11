Примас Англии и Уэльса кардинал Николс поблагодарил Елизавету II за свидетельство веры

Примас Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс воздал дань уважения христианской вере королевы Елизаветы II, правление которой 9 сентября стало самым долгим за всю историю британской монархии. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

В поздравительном послании по случаю 63-летия монаршего правления Елизаветы II кардинал Николс пишет: «Все эти годы Вы великодушно следовали Вашему призванию королевы. Тяжесть этого общественного задания возлегла на Ваши плечи в раннем возрасте, однако посреди многих и разнообразных обстоятельств Вашего правления Вы показали прежде всего целостность Вашего призвания и стали примером для других глав государств и национальных лидеров».

Кардинал благодарит королеву Елизавету II за её христианскую веру. Эта вера, по словам иерарха, стала причиной «глубокой преданности и признательности со стороны всей католической общины Англии и Уэльса». «Мы благодарим Вас за неуклонную настойчивость, с которой Вы подчеркивали важность христианской веры как на словах, так и на личном примере, а также оценивали вклад других религий, присутствующих в нашем богатом и разнообразном обществе».

В завершение своего поздравительного послания примас Англии и Уэльса выражает надежду, что благодаря свидетельству королевы христианство «и далее будет пользоваться уважением в стране, обогащённой присутствием многих религий и культур».