В столице Австрии для беженцев ремонтируют пустующие церковные здания

Представитель архидиоцеза Вены Михаэль Прюллер заявил газете Kurier, что в настоящее время несколько сотен желающих смогут получить крышу над головой в церковных зданиях. Пустующие церкви в австрийской столице ремонтируют для того, чтобы разместить в них семьи беженцев, сообщает NEWSru.com.

По словам Прюллера, жилье в настоящее время оснащено ванными комнатами и туалетами. Полностью все будет готово к концу сентября.

Глава католиков Австрии кардинал Кристоф Шенборн заявил, что по всей стране можно было бы найти тысячи мест для мигрантов.

Распределением жилых площадей в церквях занимается благотворительная католическая организация Caritas. Там определяют, какие семьи смогут переехать в церковные здания, как только они будут пригодны для жилья.

Церковь получит от государственных жилищных фондов субсидии, необходимые для оплаты ремонта, реконструкции и затрат на проживание. Вместе с такими услугами, как переводчики, медицинское обслуживание и образование, примерные расходы составляют около 19 евро в день на каждого беженца.