Власти Саудовской Аравии не пустили в Мекку 160 тысяч человек, не имеющих разрешений на участие в хадже

Власти Саудовской Аравии не разрешили въехать в Мекку 160 тысячам человек, не имеющим разрешений на прохождение хаджа — паломничества к святым для мусульман местам в Мекке и ее окрестностях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей.

Эмир административного округа Мекка, глава центрального комитета по организации хаджа Халед аль-Фейсал, проинформировал СМИ о том, что "соответствующие службы вернули 160 тысяч нарушителей, у которых не было разрешений на участие в хадже"… "Мы принимаем все превентивные меры, чтобы гарантировать безопасность во время проведения хаджа".

До настоящего момента на хадж в Саудовскую Аравию прибыли 700 тысяч человек. Как ожидается, число паломников, которые отправятся посетить святые для мусульман места в этом году, составит около 1,5 миллиона человек.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам (в этом году 24 - 26 сентября).