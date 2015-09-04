В Турции политики опять хотят превратить собор Святой Софии в действующую мечеть

В рамках избирательной кампании в Турции вновь звучат предложения некоторых политиков о превращении в действующую мечеть собора Святой Софии в Константинополе.

Временно исполняющий обязанности министра культуры и туризма Ялчин Топчу (Yalçın Topçu) в ходе телевизионной передачи признал, что вопрос о переоборудовании Святой Софии в мечеть вновь поставлен властями Турции на повестку дня,- сообщает Седмица.

Турецкий министр сослался на завещание Мехмета II Завоевателя, который после пленения Константинополя османами прежде всего переоборудовал собор Святой Софии в мечеть и соорудил над ним вместо креста полумесяц.

Греческий тюрколог Никос Хилиадакис считает, что политическая нестабильность в Турции и неустойчивая позиция правящей элиты и лично президента Реджепа Тейипа Эрдогана могут побудить к таким популистским мерам, как поспешное открытие в соборе Святой Софии мусульманского культового учреждения. Таким образом, умеренные исламисты во главе с Эрдоганом могли бы увеличить свою популярность накануне ближайших выборов, которые намечены на 1 ноября.

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