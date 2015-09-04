В Испании объявили вакансию для отшельника, который должен год ухаживать за церковью "Божья Матерь на Скале"

В Испании объявили вакансию для отшельника, который должен год ухаживать за древней святыней.

Об этом сообщает ВВС.

Отшельник будет жить в церкви "Божья Матерь на Скале" в северо-восточном регионе Каталонии. Согласно требованиям, кандидат должен "оставить всю аморальную деятельность за пределами" и обязан выполнять все надлежащие обязанности отшельника".

В обязанности входят охрана и уход за древней святыней, расположенной на вершине скалы с видом на город Мон-Роч дель Камп.

Однако эта работа все же не совсем соответствует представлениям о жизни отшельника, ведь предусматривает встречу посетителей в святилище.

Предлагается контракт на год с бесплатным жильем и стипендией 1000 евро за весь период.

eurointegration.com.ua