В Испании объявили вакансию для отшельника, который должен год ухаживать за церковью "Божья Матерь на Скале"
00:55, 04 сентября 2015Мир
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В Испании объявили вакансию для отшельника, который должен год ухаживать за древней святыней.
Об этом сообщает ВВС.
Отшельник будет жить в церкви "Божья Матерь на Скале" в северо-восточном регионе Каталонии. Согласно требованиям, кандидат должен "оставить всю аморальную деятельность за пределами" и обязан выполнять все надлежащие обязанности отшельника".
В обязанности входят охрана и уход за древней святыней, расположенной на вершине скалы с видом на город Мон-Роч дель Камп.
Однако эта работа все же не совсем соответствует представлениям о жизни отшельника, ведь предусматривает встречу посетителей в святилище.
Предлагается контракт на год с бесплатным жильем и стипендией 1000 евро за весь период.
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