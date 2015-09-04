В день смерти Иисуса Христа планеты Солнечной системы образовали фигуру распятого человека с нимбом - ученые

В день смерти Иисуса Христа, а именно 3 апреля 33 года, планеты Солнечной системы расположились таким образом, что образовали фигуру распятого человека с нимбом вокруг головы. К такому выводу пришли исследователи истории Университета Висконсина,- сообщает NEWSru.com.

Как отмечает историк Мигель Антонио Фиол, кольца Сатурна в верхней части схемы можно рассматривать как венец или нимб на голове Иисуса, Уран и Юпитер образуют растянутые руки, а Земля и Венера - ноги. "Даже на первый взгляд это похоже на распятие, но требуется время, чтобы раскрыть все невероятные параллели", - говорит он.

По словам исследователя, планетарное восхождение началось в середине марта и продолжалось до середины апреля 33 года. Такое положение планеты занимают один раз в 333 лет, и с начала новой эры оно происходило шесть раз.

Фиол признает, что не каждый наблюдатель сможет увидеть распятие в расположении планет.

Отметим, точная дата смерти Христа остается неизвестной, хотя ряд исследователей указывают на 3 апреля 33 года. С этой точки зрения, в частности, склоняются геологи. Такой вывод позволили сделать описанные в Новом Завете сейсмические явления.

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