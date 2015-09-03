Епископ и имам из ЦАР стали лауреатами немецкой премии мира

Католический архиепископ Банги Дьёдоне Нзапалаинга и имам главной мечети центральноафриканской столицы шейх Кобине Лаяма получили премию мира. Награждение состоялось в немецком Ахене, сообщает Благовест-инфо.

Кроме религиозных лидеров из Центральноафриканской Республики лауреатами премии стало также студенческое объединение из марокканского города Уджда, оказывающее большую помощь мигрантам.

Ахенская премия, денежный эквивалент которой составляет 1000 евро, ежегодно присуждается отдельным людям или организациям, внесшим свой вклад в дело мира. Церемония награждения проходит 1 сентября – во Всемирный день мира.

Архиепископ Нзапалаинга и имам Лаяма удостоены почетной награды за их вклад в диалог между христианами и мусульманами в ЦАР, в дело установления мира в этой африканской стране, которая уже два года охвачена внутренним конфликтом.