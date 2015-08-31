Ученые Южной Америки восстановили подлинный облик святой Розы Лимской

Ученые Южной Америки, исследовавшие череп Розы Лимской (1586-1617), утверждают, что им удалось восстановить подлинный облик святой, сообщает Благовест-инфо.

Научные сотрудники перуанского университета св. Мартина де Порреса и бразильской антропологической и судебно-медицинской государственной комиссии с помощью новейших технологий восстановили лицо св. Розы и двух других католических подвижников, потрудившихся в Латинской Америке 300 лет назад.

Черепа св. Розы, а также св. Мартина де Порреса и св. Иоанна Масиаса в течение трех веков бережно хранились в церкви св. Доминика в Лиме. Под присмотром монахов-доминиканцев останки святых были перевезены в одну из клиник перуанской столицы.

Первым был восстановлен облик святой Розы: исследователи пришли к выводу, что она была «красивой женщиной с мягкими чертами лица». У подвижницы были большие глаза – что не запечатлено на ее классических изображениях.

Святая Роза родилась в Лиме в 1586 году в испанской семье. В раннем возрасте она решила посвятить свою жизнь Богу. Каждый день она усердно молилась, ограничивая себя в пище и сне. Впоследствии она вступила в третий орден св. Доминика. Будучи 31 года от роду, она скончалась после трех лет болезни в 1617 году.