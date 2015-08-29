Мел Гибсон снимет фильм о адвентисте, который отказался убивать на войне

Известный голливудский актер, а теперь уже и режиссер снимет фильм о солдате, который во время Второй мировой войны отказался брать в руки оружие по религиозным убеждениям.

Это уже будет пятый фильм Гибсона и основан он на реальной истории жизни. Главный герой — американец Дезмонд Дос, призван на фронт, отказался убивать. В 1942-46 годах он был санитаром медицинской службы. Во время сражения на Окинаве он вынес с поля боя 75 раненых товарищей. За мужество президент Гарри Трумэн вручил ему медаль.

Дезмонд Дос, после увольнения в запас, еще долго боролся с последствиями трех ранений и туберкулезом. Не смотря на это, он дожил до 87 лет и умер в 2006 году. Его роль в фильме сыграет Эндрю Гарфилд, известный зрителям по экранизации комиксов про человека-паука.

Съемки начнутся с сентября в Австралии.

CREDO