Генсек ООН осудил разрушение храма и убийство археолога в Пальмире

Генеральный секретарь ООН осудил разрушение древнего храма и убийство археолога в сирийской Пальмире боевиками экстремисткой группировки, называющей себя "Исламское государство".

Генсек потрясен продолжающимися актами террора и грубыми нарушениями международного права, говорится в заявлении ООН, передает Русская служба Би-Би-Си.

Боевики взорвали древний храм Баал-Шамина, однако информация о том, когда это было сделано, разнится: по данным официальных лиц, храм был разрушен в минувшее воскресенье, тогда как правозащитники из "Сирийского центра мониторинга прав человека" утверждают, что это произошло еще месяц назад.

Пан Ги Мун также отметил, что возмущен убийством главного смотрителя древнего архитектурного комплекса Халеда Асаада 18 августа. 81-летнего археолога, проработавшего в Пальмире более 50 лет, боевики удерживали в плену более месяца.

"Эти варварские акты террора продолжают длинный список преступлений против населения и наследия Сирии, совершенных за последние четыре года.

Ранее генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что разрушение храма Баал-Шамин в древней Пальмире стало новым военным преступлением и огромной потерей для народа Сирии и всего человечества.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "Исламского государства" взорвали храм Баал-Шамина в городе Пальмира в центральной Сирии.