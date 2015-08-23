В Армении монастырь Сагмосаванк отмечает 800-летие своего основания. Первые постройки храма датируются 1215 годом. По преданию, монастырь был построен на месте скита Григория Просветителя, сообщает Благовест-инфо.

Юбилей монастыря отмечается в течение всего текущего года. Главные торжества прошли в праздник Успения Пресвятой Богородицы, считающийся четвертым из пяти великих праздников Армянской Апостольской Церкви и самый древний из семи праздников, посвященных Богоматери.

В день празднования Успения Пресвятой Богородицы после литургии совершается освящение винограда. Освящается также весь урожай. Армянская Церковь питает глубокое уважение и почитание к Богоматери, подчеркивая Ее чистоту, дух беспримерного смирения, добродетельность и преданность.

Монастырь Сагмосаванк построен над ущельем реки Касах в Арагацотнской области Армении. Отсюда открывается вид на гору Арарат, на вершине которой, по библейскому преданию, после потопа остановился Ноев ковчег. Также от монастыря открывается вид на вершины самой высокой горы Армении – Арагац, и гору Ара.

Обитель стали строить при князе Ваче Вачутяне. По преданию, храм возводили на месте скита св. Григория, просветителя Армении и первого Католикоса всех армян. В 325 году Григорий Просветитель отправился в уединение.

Лето св. Григорий проводил на вершине горы Арагац, а зимой спускался к реке Касах. На месте его скита монахи основали скриптории, где в том числе писали псалмы. В XIII веке здесь уже стали строить монастырь, назвав его Сагмосаванк, что с армянского означает монастырь псалмов.