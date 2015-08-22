В белорусском городе Марьина Горка прихожане храма изготовили братскую свечу по древней традиции

Прихожане кафедрального собора Святого Александра Невского белорусского города Марьина Горка решили вернуться к древней традиции и вместе с местными пчеловодами изготовили братскую свечу, сообщает сайт newsru.com.

"Смысл создания такой свечи заключается в том, что она объединяет людей в совместном труде, во время ее изготовления. Люди общаются друг с другом, рассказывают истории и благодарят Бога, за все, что Он им посылает", - отмечается в сообщении на сайте Борисовкой епархии.

Технология изготовления братской свечи остается неизменной с древности. К потолку крепится крючок, на него - фитиль. К фитилю прикрепляется калибровочный диск. Затем верующие раскалывают воск на маленькие части, размягчают в теплой воде, раскатывают и крепят к фитилю. Чтобы свеча не трещала, воск тщательно разминают. Готовую свечу снимают, выглаживают руками и специальным инструментом, а затем оставляют в холоде застывать. Работа требует нескольких часов совместных усилий.

Этот обычай известен в Белоруссии с XVI века и связан с деятельностью первых церковных братств в этой местности. Ранее братские свечи создавали родовые братства, владевшие пасеками. Таким образом они надеялись получить благословение Бога на свои труды.

Как правило, готовую братскую свечу жертвуют в местный храм, где за богослужением священник молитвенно поминает всех принявших участие в ее изготовлении.