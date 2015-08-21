Последователи разных религий помолятся о жертвах теракта в Таиланде

21 августа буддисты, мусульмане, сикхи, индуисты и христиане соберутся на молитву в индуистском святилище божества Эраван, чтобы помянуть жертв совершенного в понедельник теракта, сообщило католическое агентство Fides.

Теракт в центре Бангкока вечером 17 августа унес жизни 20 человек, 123 были ранены, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Самодельная радиоуправляемая бомба, в которой в качестве взрывчатого вещества был использован тринитротолуол, была заложена у ограды индуистского святилища Эраван в момент, когда в святилище было особенно много посетителей, большинство среди которых составляли туристы из Китая, Сингапура и Тайваня.

Лидеры различных религиозных общин страны уже выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Осуждая все формы насилия, духовные лидеры призвали народ страны стремиться к примирению и единству.

Ожидается, что на молитвенной церемонии будут присутствовать представители правительства Таиланда и властей Бангкока.

РИА Новости