Дети из зоны проведения АТО на Востоке Украины встретились с Папой Франциском

По инициативе Посольства Украины при Святом Престоле, в общей аудиенции с Папой Франциском 19 августа приняли участие дети из зоны проведения АТО на Востоке Украины. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Во время встречи, состоявшейся накануне 24-й годовщины Независимости Украины, дети просили Папу молиться за мир в Украине, посетить их родину и подарили картину с изображением православного собора на фоне украинского пейзажа.

«Хотя мы и православные, но сегодняшняя встреча с Папой Римским означает для нас оживить надежду на лучшее будущее, надежду на примирение между нашими людьми», - приводит слова участников встречи ватиканская ежедневная газета «L'Osservatore Romano».

Группа детей из Украины до 28 августа будет находиться в Италии с целью оздоровления и отдыха в рамках совместного проекта Посольства с благотворительной католической организацией "I Bambini visti dalla Luna" (г. Казальинконтрада, регион Абруццо).