В Китае за 25 лет численность христиан увеличилась на 90 миллионов

По данным известного американского социолога Родни Старка, в 1980 году в стране насчитывалось 10 млн. христиан, а в 2014-м - около 100 млн. Число последователей Христа в КНР увеличивается на 7% в год, сообщает католическое агентство CNA.

Среди новообращенных есть и доля высокообразованных китайцев, которых перестали устраивать их традиционные философские и религиозные учения (конфуцианство, даосизм, буддизм), поскольку они не дают возможности в должной мере адаптироваться к жизни в современном мире, отмечает эксперт.

По его словам, обращение в христианство происходит главным образом в сельской местности, где социальные связи более тесные.

Седмица.Ru