В Китае за 25 лет численность христиан увеличилась на 90 миллионов
18:16, 19 августа 2015Мир
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По данным известного американского социолога Родни Старка, в 1980 году в стране насчитывалось 10 млн. христиан, а в 2014-м - около 100 млн. Число последователей Христа в КНР увеличивается на 7% в год, сообщает католическое агентство CNA.
Среди новообращенных есть и доля высокообразованных китайцев, которых перестали устраивать их традиционные философские и религиозные учения (конфуцианство, даосизм, буддизм), поскольку они не дают возможности в должной мере адаптироваться к жизни в современном мире, отмечает эксперт.
По его словам, обращение в христианство происходит главным образом в сельской местности, где социальные связи более тесные.
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