Самая высокая в мире статуя Девы Марии освящена в Индонезии

Около 30 000 человек присутствовали 16 августа на освящении самой высокой в мире статуи Девы Марии в индонезийском городе Амбарава. Высота изваяния – 42 метра, сообщает Благовест-инфо.

На освящение скульптуры собрались католики из сотен индонезийских приходов. Мессу в святилище Божией Матери в центре острова Ява возглавили семь епископов.

В конце богослужении архиепископ Иоанн Пуджасумарта окропил статую святой водой, стоя в люльке телескопического крана.

Авторами статуи являются три местных скульптора, ранее изваявших несколько десятков религиозных статуй в Индонезии.

Грот Богоматери в Амбараве является символом межрелигиозного диалога в стране. Недавно здесь состоялась встреча представителей различных религий, в ходе которой мусульмане исполнили суфийский танец под статуей Девы Марии.