Ватикан впервые примет участие в Венецианском кинофестивале

Впервые в истории Венецианского международного кинофестиваля в нынешнем году одним из его официальных участников будет Ватикан, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство KNA.

На 72-м Венецианском фестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября, самое маленькое государство будет представлять документальный фильм "Самая маленькая армия в мире", подробно повествующий о буднях Швейцарской гвардии.

Лента, созданная в Телевизионном центре Ватикана, будет демонстрироваться во внеконкурсной программе.

Автор фильма итальянский документалист Джанфранко Панноне выразил надежду, что его работа заинтересует участников и гостей фестиваля.