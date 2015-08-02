Всемирный Совет Церквей отметит в Японии 70-летие атомной бомбардировки

Делегация Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) отправится в эти дни с паломничеством в японские города Хиросиму и Нагасаки в память о 70-летии атомных бомбардировок этих городов 6 и 9 августа 1945 года. В состав делегации войдут представители 7 стран, выступающих за запрещение ядерного оружия. Эта инициатива является частью Паломничеств во имя справедливости и мира, организуемых Всемирным Советом Церквей с целью свидетельства об истинном призвании Церкви - противостоять конфликтам, несправедливости и страданиям. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Епископы и пасторы из Германии, Чехии, США, Японии, Норвегии, Пакистана и Нидерландов прибудут в два японских города, чтобы встретиться с людьми, выжившими после бомбардировок, религиозными лидерами и членами правительства. В завершение паломничества прозвучат призывы к решительным действиям, в частности, обращённые к своим правительствам, чтобы те поддержали международные усилия по запрещению ядерного оружия по гуманитарным соображениям, а также высказались за принятие правового документа о запрещении такого вида оружия.

Уже 113 стран поддержали призыв Всемирного Совета Церквей, в то время как «40 государств по-прежнему полагаются на атомное оружие, 9 - обладают ядерным арсеналом, а 31 государство готово, чтобы Соединенные Штаты Америки использовали его от их имени», - заявила Мэри Энн Свенсон, епископ Объединенной методистской церкви Соединенных Штатов и вице-председатель Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, которая возглавит делегацию в Японию. «Мы призываем христиан всего мира присоединиться к молитве во время этого паломничества», - добавила Мэри Энн Свенсон.

«Паломничество завершится моральной и духовной критикой дилеммы, которая уже 70 лет стоит перед правительствами, продолжающими полагаться на ядерное оружие», - отметила Изабель Апаво Фири, ассоциированный генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей. - Наша цель состоит в том, чтобы помочь политикам принять эту уникальную возможность оказаться в гармонии с большинством общественного мнения и содействовать общему благу».