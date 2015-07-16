На территории России археологи обнаружили подвеску в виде трезубца времен Киевской Руси

Подвеску времен Киевской Руси с княжеским знаком в виде трезубца обнаружили российские археологи при обследовании древнего городища в Ярославской области РФ.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН, раскопки на древнем городище Клещин у Плещеева озера были начаты еще в XIX веке, однако весной этого года экспедиция обнаружила там множество артефактов.

Подвеска представляет собой фрагмент трапециевидного щитка размером 2,7 на 1,2 см из белого металла, на ее лицевой стороне изображен боковой зубец трезубца с растительным орнаментом и край центрального зубца с округлым завитком.

Российские ученые предполагают, что это трезубец Владимира, Ярослава «или кого-то из их ближайших родственников», которые княжили в Киевской Руси в X–XI веках.