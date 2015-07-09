Террористы хотят уничтожить пирамиды и Сфинкса в Египте, потому что это их "религиозный долг"

Террористы "Исламского государства" пообещали уничтожить древние пирамиды и Сфинкса в Египте.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Rzeczpospolita.

Лидер исламистов Абу Бакр аль-Багдади пояснил, что уничтожение исторических памятников – это "религиозный долг". Поскольку, по мнению террориста, древние пирамиды стали "объектом культа", а это недопустимо.

Эту идею поддержал исламский радикал Анем Хоудари, который живет в Великобритании. По его словам, рано или поздно "Исламское государство" захватит Египет и установит там халифат. Тогда в северо-африканской стране "не будет места никаким пирамидам и никаким Сфинксам".

Президент Египта Абд Аль-Фаттах Ас-Сиси приказал Вооруженным силам своей страны начать боевые действия против "Исламского государства" и Хамаса. Последние воздушные и наземные атаки по 15 местам дислокации террористов были проведены совместными силами Египта и Израиля.

Террористы "Исламского государства" не стесняются уничтожать древние памятники. В частности, они заминировали древнюю часть Пальмиры в Сирии.