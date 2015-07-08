Певец Авраам Руссо стал чтецом в храме Святителя Николая в Италии

Авраам Руссо обратился к вере. Он стал чтецом в храме Святителя Николая в Италии.

Весной Авраам Руссо написал письмо Папе Римскому. Популярный исполнитель просил о личной аудиенции. "Я мечтал получить его благословение и поговорить с ним, посланником мира, о возможности объединения всех христианских конфессий", - объяснил артист. Франциск ответил певцу, и они встретились в Ватикане. "Я преподнес Папе старинную икону Казанской Божией Матери. Он принял подарок, поблагодарил и благословил меня", - отметил Руссо.

Затем певец отправился в итальянский город Бари, где расположен храм Святителя Николая. "Владыка Иларион рукоположил меня в чин чтеца. Теперь я поднимаюсь в пять утра. В храме провожу по 12 и более часов. Читаю перед прихожанами фрагменты Священных Писаний, молюсь у мощей Николая Чудотворца о здоровье детей, семьи, о мире во всем мире, о том, чтобы прекратились войны, голод, стихийные бедствия... Питаюсь скромно, нет излишеств и в комнате", - цитирует Авраама Руссо StarHit.

Отметим, что и раньше вера в Бога занимала важное место в жизни Авраама Руссо. Так, в детстве он два года прожил в монастыре в горах Ливана. Сейчас артист, куда бы ни приезжал с гастролями или по делам, всегда посещает местные храмы. Много раз Авраам Руссо совершал паломничество на гору Афон, там два года назад познакомился с отцом Сергием, вместе с которым восстановил церковь Трех Святителей в Белоомуте. Кроме того, певец построил в своем доме в Нью­-Йорке небольшой храм, куда приходят с молитвами все соседи.

Ранее в жизни певца произошло радостное событие - он стал отцом во второй раз. Его супруга Марелла подарила артисту еще одну дочку. Малышка, которую назвали Авемария, появилась на свет 19 августа 2014 года.

Примечательно, что вторая дочь у Руссо родилась в ту же дату, когда почти девять лет назад его пытались убить. "19 августа 2006 года на меня было совершено покушение. Появление дочки именно в этот день - как знак свыше о том, что в нашей семье наступает новая жизнь", - позитивно мыслит Авраам.

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