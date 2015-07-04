В Иерусалиме заложен первый камень музея Святой земли

В Иерусалиме во францисканском монастыре Бичевания Христова состоялась церемония закладки первого камня будущего музея Святой земли «Terra Sancta Museum», сообщает Благовест-инфо.

Создание такого музея – давняя мечта францисканской кустодии Святой земли.

По словам директора музея священника-францисканца Эудженио Аллиатаса, первым из трех отделов музея откроется мультимедийный центр, который, с помощью новейших технологий, позволит посетителям совершить виртуальное паломничество по Скорбному пути и храму Гроба Господня.

На закладке первого камня присутствовал кустод Святой земли о. Пьербаттиста Пиццабалла, который в своем слове подчеркнул, что «Terra Sancta Museum» будет не только местом собрания сотен ценнейших артефактов, но и культурным центром, в котором представители самых разных религий, а также светская публика сможет узнать о вековых христианских традициях Святого града.