В Иерусалиме запретили собрания христиан без санкции городского раввина

Муниципалитет Иерусалима теперь должен получать согласие городского раввина на проведение каждого собрания христиан в городе. Это решено принято после того, как «ультра-ортодоксальные» иудеи харидим обвинили христиан в насильственных обращениях во время Всемирной конференции христианских лидеров Empowered21, состоявшейся 20-25 мая, сообщает christianpost.com.

Представители «ортодоксальных» иудеев направили жалобы властям, назвав собрание тысяч христиан со всего мира «массовым шоу насильственного обращения» иудеев в христианство с помощью приезжих миссионеров.

Мэр Нир Баркат уступил требованиям харедим и заявил: «Принято решение, что каждое следующее собрание – если есть озабоченность по поводу незаконной миссионерской деятельности – будет допускаться только по согласованию с главным городским раввином и юристами муниципалитета».

sedmitza.ru