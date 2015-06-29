Далай-лама выступил со сцены британского музыкального фестиваля

Далай-лама в воскресенье, 28 июня, побывал на британском музыкальном фестивале в Гластонбери. Об этом сообщаетLenta.ru со ссылкой на Reuters.

Духовный лидер Тибета обратился со сцены к гостям музыкального шоу. Он говорил о важности любви, терпимости и прощения в урегулировании конфликтов, в том числе таких, как в Сирии и Ираке.

Далай-лама признался, что на фестивале стал свидетелем чувств радости среди слушателей разного возраста. «Это праздник людей, это то, как должно быть, а не как мероприятия политиков», — сказал он.

Религиозный тибетский лидер 6 июля празднует 80-летие. Зрители фестиваля спели в честь него Happy Birthday To You.

Фестиваль Гластонбери, который проводится уже 45 лет — с 1970 года, славится, прежде всего, рок-концертами. В рамках форума проходят также выступления танцевальных, фольклорных, театральных и цирковых коллективов, устраиваются художественные экспозиции.