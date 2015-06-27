Верховный суд США признал законными однополые браки по всей стране

26 июня Верховный суд США своим окончательным решением признал законными однополые браки по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Барак Обама, комментируя данное постановление, заявил, что оно подтверждает приверженность страны к принципу всеобщего равенства.

"Это решение - победа для пар геев и лесбиянок, которые так долго сражались за свои базовые гражданские права. Это победа для их детей, их семьи теперь будут признаваться наравне со всеми", - продолжил президент США. - "И это решение - победа для Америки. Оно подкрепляет то, во что миллионы американцев уже и раньше верили всем сердцем", - добавил он.