Верховный суд США признал законными однополые браки по всей стране
07:27, 27 июня 2015Мир
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26 июня Верховный суд США своим окончательным решением признал законными однополые браки по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Барак Обама, комментируя данное постановление, заявил, что оно подтверждает приверженность страны к принципу всеобщего равенства.
"Это решение - победа для пар геев и лесбиянок, которые так долго сражались за свои базовые гражданские права. Это победа для их детей, их семьи теперь будут признаваться наравне со всеми", - продолжил президент США. - "И это решение - победа для Америки. Оно подкрепляет то, во что миллионы американцев уже и раньше верили всем сердцем", - добавил он.
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