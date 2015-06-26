В Грузии в книжном переплете книги обнаружено семь фрагментов церковных манускриптов XV-XVI вв.

В лаборатории по реставрации документов Национального архива министерства юстиции Грузии во время работы над реабилитацией старопечатной книги в переплёте было обнаружено семь фрагментов манускриптов XV-XVI вв., сообщает Medianews.Ge.

Эти фрагменты подразделяются на две группы: святоотеческие повествования и отрывки из литургических сборников и представляют собой образцы грузинской каллиграфии. Специалисты уже ознакомились с содержанием всех семи фрагментов.

Примечательно, что на одном из отрывков особенно хорошо сохранилась киноварь, что позволяет говорить о сохранении первоначального облика рукописи.

Благовест-инфо