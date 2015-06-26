За 67 дней Туринской Плащанице поклонились более полутора миллионов паломников

Католический архиепископ Туринский Чезаре Нозилья объявил о прекращении публичной демонстрации Туринской плащаницы в среду 24 июня, после 67 дней, в течение которых более 1.5 миллиона паломников смогли поклониться этой святыне, сообщило информационное агентство ANSA.

Архиепископ Нозилья сказал, что визит Папы Франциска в воскресенье, 21 июня, был самым захватывающим моментом всего периода очередной демонстрации Туринской плащаницы.

Мэр Турина Пьеро Фассино сообщил, что это было "большое религиозное и гражданское событие, которое затронуло весь Турин, который стал еще более известен как гостеприимный город культуры, способный заставить захотеть вернуться в него".

sedmitza.ru