За 67 дней Туринской Плащанице поклонились более полутора миллионов паломников
00:22, 26 июня 2015Мир
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Католический архиепископ Туринский Чезаре Нозилья объявил о прекращении публичной демонстрации Туринской плащаницы в среду 24 июня, после 67 дней, в течение которых более 1.5 миллиона паломников смогли поклониться этой святыне, сообщило информационное агентство ANSA.
Архиепископ Нозилья сказал, что визит Папы Франциска в воскресенье, 21 июня, был самым захватывающим моментом всего периода очередной демонстрации Туринской плащаницы.
Мэр Турина Пьеро Фассино сообщил, что это было "большое религиозное и гражданское событие, которое затронуло весь Турин, который стал еще более известен как гостеприимный город культуры, способный заставить захотеть вернуться в него".
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