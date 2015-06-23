В иракском Мосуле боевики "Исламского государства" сровняли с землей могилу пророка Ионы

Боевики "Исламского государства" продолжают уничтожать не только христианские, но и мусульманские святыни. В иракском Мосуле они уничтожили могилу святого пророка Ионы (в Исламе – Юнус). Сначала террористы взорвали мечеть, в которой находилось захоронение пророка, а затем сровняли могилу с землей. На освободившемся месте экстремисты намерены разбить сад, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ИРНА.

Мечеть была построена на месте археологических раскопок древних построек и захоронений, датированных VIII веком до нашей эры, когда там и жил святой пророк Иона, посланный Господом наставить на путь истинный погрязшую в грехах Найнаву. Иона почитаем как у христиан, так и у мусульман. В 1990-х годах мечеть была отреставрирована и служила местом паломничества для верующих обеих конфессий, приезжавших в Мосул со всего мира.

Варварским разрушениям подверглись также исторические комплексы в древних городах Нимруд, Хатра, Дур-Шаррукин.

pravmir.ru