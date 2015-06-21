Большинство французов против передачи христианских храмов мусульманам для превращения их в мечети

Большинство французов против передачи христианских храмов мусульманам и превращения их в мечети. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного RTL Midi, о которых написал портал L’Observatoire de la Christianophobie.

93 % респондентов отрицательно высказались о превращении церквей в мечети. 5 % поддержали данную идею. 1 % не имеет твердой позиции по данному вопросу.

Французское правительство начало 15 июня переговоры с «лояльными» мусульманскими лидерами. Во время встречи встал вопрос о нехватке мечетей в стране. Имам Великой мечети в Париже Далил Бубакер предложил пустующие храмы передать мусульманской общине. Признав вопрос «щекотливым», имам, тем не менее, такой возможности не отвергает. По мнению Бубакера, французским мусульманам необходимо, по крайней мере, 5 тыс. мечетей.

Во Франции насчитывается около 40 тыс. церквей и примерно 4 млн. практикующих католиков. На сегодняшний день в стране построено около 2.5 тыс. мечетей, еще 300 строятся.

Sedmitza.Ru