В Национальной галерее в Вашингтоне проходит выставка "Питер Пауль Рубенс. Образы трех волхвов снова вместе"

В Национальной галерее в Вашингтоне вновь собраны воедино три картины великого фламандского мастера Питера Пауля Рубенса (1577-1640), изображающие библейских волхвов, сообщает sedmitza.ru.

Картины провели в разлуке более 130 лет. Рубенс написал эти образы библейских мудрецов приблизительно в 1618 г. для своего лучшего друга детства Бальтазара Моретуса, главы типографии Плантена, в то время самой крупной в Европе. Известно, что Бальтазар и двое его братьев, Гаспар и Мельхиор, получили свои имена от родителей в честь трех библейских волхвов, и потому эти три картины имели особое значение для заказчика. Картины метафоричны: они изображают не только трех братьев в образах волхвов, но и три возраста мужчины.

Почти 300 лет эти картины были неразлучны. Но в 1881 г. они попали на аукцион в Париже. В итоге «Мельхиор» оказался в Национальной галерее в Вашингтоне, «Гаспар» — в музее Арте-де-Понсе в Пуэрто-Рико, а «Балтазар» - в том самом Музее-типографии Плантена—Моретуса в Антверпене.

Таким образом, выставка «Питер Пауль Рубенс «Образы трех волхвов снова вместе» предоставляет посетителям редкую возможность увидеть все три портрета волхвов Рубенса, собранные воедино.