В Пакистане приостановили казни на время Рамадана для соблюдения "святости священного месяца"
19:34, 19 июня 2015Мир
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В Пакистане приостановили казни на время Рамадана для соблюдения "святости священного месяца". Премьер-министр страны Наваз Шариф принял такое решение для соблюдения «святости священного месяца», передает "Радио Свобода".
Стоит отметить, что в большинстве районов Пакистана Рамадан начинается 19 июня.
В декабре 2014 года Пакистан также частично отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Это произошло после нападения талибов на школу в Пешаваре, жертвами которого стали 150 человек, преимущественно дети.
Впоследствии Шариф полностью отменил запрет на казни, и с тех пор около 150 заключенных в Пакистане были повешены.
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