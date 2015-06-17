Россия хочет получить права на Александровское подворье и Церковь Александра Невского в Иерусалиме

Российское правительство намерено получить в свое распоряжение археологический и архитектурный комплекс в столице Израиля.

Управлению делами президента РФ поставлена задача провести необходимые юридические процедуры по оформлению прав России на Александровское подворье и Церковь Александра Невского, расположенные в Иерусалиме.

Соответствующее распоряжение 11 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Управлению делами президента РФ осуществить мероприятия, связанные с совершением необходимых юридических действий по оформлению прав Российской Федерации на указанное недвижимое имущество", - говорится в распоряжении правительства.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Комплекс был построен Императорским Православным Палестинским Обществом в 1896 году.

korrespondent.net