День траура по погибшим в результате наводнения

В Грузии 15 июня объявлен Днем траура по жертвам наводнения в Тбилиси, вызванного сильными ливнями в субботу поздно вечером.

Об этом на заседании Совета по управлению кризисами заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает радио «Свобода».

Согласно последним сообщениям, в Тбилиси от наводнения погибли не менее 13 человек, около десятка пропали без вести. Существенно пострадала инфраструктура грузинской столицы, убытки от стихии оценивают в миллионы долларов.

В МИД Украины сообщили, что среди погибших и пострадавших от наводнения в Тбилиси граждан Украины нет.