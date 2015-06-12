Нурсултан Назарбаев: Мир столкнулся с попытками посеять рознь на почве религии

11 июня в столице Казахстана Астане завершил свою работу V съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главной темой двухдневного съезда стал диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме, отметил, что мир столкнулся с новыми попытками посеять рознь на религиозной почве, сообщает РИА Новости.

"За три года, прошедшие с момента предыдущего съезда, мир столкнулся с новыми, более изощренными попытками посеять рознь между людьми на почве религиозных различий", — сказал Назарбаев.

По словам Президента, попытки использовать ислам для оправдания экстремизма и терроризма кощунственны.

"В более опасную стадию перешла угроза глобального терроризма, которая приобрела форму акций так называемого "Исламского государства". Под воздействием псевдорелигиозных взглядов боевики намеренно разрушают объекты культурного наследия тысячелетних цивилизаций в Ираке и Сирии, устраивают, тиражируют через интернет кадры чудовищных публичных казней приверженцев других религий, журналистов и волонтеров".

"Попытки использовать ислам для оправдания любых форм экстремизма, терроризма кощунственны. В это сложное время призываю всех религиозных деятелей удвоить призывы к своей пастве о мире, согласии, толерантности и прощении", — добавил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.