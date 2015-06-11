США обескуражены положительным отношением Ватикана к Путину

Ватикан стремится не допустить холодной войны между США и Россией, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что Государственный секретариат Ватикана внимательно проанализировал и положительно оценил интервью Владимира Путина газете Corriere della Sera.

Как отмечает издание, в действительности Владимир Путин остается для Святого престола неизменным и ценным собеседником в вопросе противостояния исламскому терроризму на Ближнем Востоке и за его пределами.

Поэтому, пишет газета, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, правительства Киева и Европы, Ватикан до сих пор отказывается выступать против России по украинскому вопросу.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук напрасно пытался убедить Святой престол выступить против Путина, пишет издание.

По другую сторону Атлантики, подчеркивает Corriere della Sera, на международную стратегию папы Франциска смотрят со смешанным чувством любопытства и недоумения. Американская дипломатия рекомендовала Ватикану не доверять Путину.

Как пишет издание, Соединенные Штаты, обеспокоенные возможной пропагандой Кремля, порекомендовали бы Ватикану "опасаться Путина". Но аргентинский папа всегда придерживался своей собственной осторожной и независимый стратегии.

Ватикан стремится не допустить того, чтобы новая холодная война между США и Россией заблокировала разрядку между католическим и православным миром, расколола православие на про- и антирусских и в конечном итоге привела бы к холодной религиозной войне, пишет издание.

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