В Израиле археологи обнаружили руины византийской церкви, построенной 1500 лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Церковь была обнаружена в районе расширения шоссе №1, связывающее Иерусалим с Тель-Авивом. Ученые предполагают, что церковь с купелью в виде четырехлистного клевера, белым мозаичным полом и признаками фресок на фрагментах стен была частью постоялого двора, где отдыхали путники, шедшие в Иерусалим с побережья Средиземного моря.

Руководитель раскопок Аннет Нагар рассказал: "Постоялый двор и церковь были возведены в византийский период у дороги между Иерусалимом и Прибрежной равниной. Вдоль пути, очевидно, проложенного еще в римский период, мы уже находили похожие объекты, обслуживавшие транспортный поток в древние времена… Этот постоялый двор был заброшен в конце византийского периода, но сама дорога обновлялась и использовалась вплоть до современности.

Управление древностей сообщило, что после консультаций с Национальной дорожной компанией было решено сохранить найденное строение для будущих поколений.