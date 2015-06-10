Сегодня в столице Казахстана откроется V Съезд лидеров мировых и традиционных религий

10-11 июня в столице Казахстана Астане пройдет V Съезд лидеров мировых и традиционных религий под лозунгом «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития» , сообщает zakon.kz со ссылкой на inform.kz.

В работе форума примут участие 80 делегаций из 42 стран мира.

В рамках V Съезда пройдут два пленарных и четыре секционных заседания. В ходе собрания планируется обсудить вопросы ответственности религиозных и политических лидеров перед человечеством; влияние религии на молодежь; новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики; диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии.

В работе V Съезда также примут участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, представители ОБСЕ, ЮНЕСКО и других авторитетных международных организаций.