Грузинские археологи обнаружили руины дохристианского храма
21:29, 28 мая 2015Мир
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Грузинская археологическая экспедиция под руководством куратора коллекций Национального музея Грузии Михаила Абрамишвили обнаружила руины дохристианского храма и марани - винный погреб.
Находки, датируемые последними веками первого тысячелетия до н.э., относятся к эпохе ранних династий Картлийского царства, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Interpressnews.Ge.
Раскопки производились в тбилисском районе Дигоми, в нескольких километрах от Старого города, на территории древнейшего городища.
Как предполагают учёные, марани (винный погреб) был, скорее всего, частью храмового комплекса. Это предположение подкрепляется результатами изучения аэросъёмок и сателлитных изображений.
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