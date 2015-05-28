Грузинские археологи обнаружили руины дохристианского храма

Грузинская археологическая экспедиция под руководством куратора коллекций Национального музея Грузии Михаила Абрамишвили обнаружила руины дохристианского храма и марани - винный погреб.

Находки, датируемые последними веками первого тысячелетия до н.э., относятся к эпохе ранних династий Картлийского царства, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Interpressnews.Ge.

Раскопки производились в тбилисском районе Дигоми, в нескольких километрах от Старого города, на территории древнейшего городища.

Как предполагают учёные, марани (винный погреб) был, скорее всего, частью храмового комплекса. Это предположение подкрепляется результатами изучения аэросъёмок и сателлитных изображений.